Ronaldo rekora doymuyor! Bir kez daha tarihe geçti

F Grubu'nda Danimarka sahasında Avusturya'yı 1-0 yendi. Bitime iki maç kala en yakın takipçisi İskoçya'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Danimarka, Katar 2022'ye katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 8 maçını da kazanan Danimarka, 27 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

I Grubu'nda Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika forma giydi.

Ronaldo'dan milli formayla 10. "hat-trick"

Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu. Ronaldo, milli takım formasıyla en çok hat-trick yapan oyuncu oldu.



