Futbol Ronaldo rekora doymuyor! Bir kez daha tarihe geçti

Ronaldo rekora doymuyor! Bir kez daha tarihe geçti

Futbol

Ronaldo rekora doymuyor! Bir kez daha tarihe geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayı mücadelesi A, B, C, D, F ve I gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı. Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki altı grupta 14 maç yapıldı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
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F Grubu'nda Danimarka sahasında Avusturya'yı 1-0 yendi. Bitime iki maç kala en yakın takipçisi İskoçya'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Danimarka, Katar 2022'ye katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 8 maçını da kazanan Danimarka, 27 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

I Grubu'nda Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika forma giydi.

Ronaldo'dan milli formayla 10. "hat-trick"

Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu. Ronaldo, milli takım formasıyla en çok hat-trick yapan oyuncu oldu.

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