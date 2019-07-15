Rota virüsün sebep olduğu zehirli ishal tedavi edilmezse...

Dr. Koray Akay, zehirli ishal ile ilgili önemli bilgileri paylaştı:

İSHAL NEDEN OLUR?

İshal sindirdiğimiz yiyecek ve içeceklerin kalın bağırsaklarınızdan hızlı ve büyük miktarda çıkmasıyla oluşur. Vücudumuz normalde, sıvıyı emer ve yarı katı dışkıyı dışarı atar. Fakat kalın bağırsağımız besinlerdeki sıvıyı ememezse sulu dışkı ortaya çıkar. Hastalık hasta birey ile temastan, ortak kullanılan eşyalardan, tuvaletten de bulaşabilir.

ZEHİRLİ İSHAL OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Zehirli ishal, kendini belli edecek semptomlarla ortaya çıkar. Başlıca belirtileri bol sulu dışkılama, kusma ve ateştir zaman içinde karın krampları artar. Sıvı kaybının artması ile deri rengi solar ve kurur, göz çukurları belirginleşir. Aşırı sıvı kaybı bebek ve çocukları çabuk etkilediği için muhakkak doktor kontrolü gerekir.

ZEHİRLİ İSHAL NASIL ÖNLENİR?

Zehirli ishali önlemenin ilk yolu, zehirli ishal aşısı olmaktır. Bu belirtileri görüyorsanız acilen bir sağlık kurumuna gitmelisiniz ve destek almalısınız. Bir kez uygulanan aşı bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere herhangi bir şart gerektirmeksizin uygulanabilir.

ZEHİRLİ İSHAL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Zehirli ishal, ortaya çıktığı anda derhal kontrol altına alınmalı. Ciddi olduğu kadar tedavisi de mümkündür. Zehirli ishal için belli bir ilaç yoktur ancak ateş, kusma için doktor kontrolünde ilaçlar kullanılır. Antibiyotiğin tedavide yeri yoktur. Bebeklerde aşı uygulaması yapılır. Zehirli ishal, kişilerde aşırı oranda su kaybettirir. Bebekler emziriliyorsa emzirilmeye devam edilir. Bu sebeple kaybedilen suyun yerine konulması, tedavinin ana unsurudur.

Ek gıda veriliyorsa belli oranda hazırlanmış tuzlu şekerli su verilir inek sütü ile yapılan besinlerden uzak durulur. Çorba olarak yoğurtlu ve/veya pirinçli çorbalar verilir. Muz, haşlanmış patates, kabuğu soyulmuş elma verilir. Yağlı besinlerden kaçınmak gerekir.