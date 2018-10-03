18 Ekim 2018’de kapılarını açacak “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtacak.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergide, gelişim çizgisiyle ve Batı sanatının avangart akımlarıyla kurduğu farklı ilişkiyle özgün bir konuma sahip olan Rus Avangardı, dönemini yansıtan 500’ün üzerinde eserle temsil edilecek. Sanat yönetimi, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer tarafından yapılan sergi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou’nun küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Rus Avangardı’nın izlediği yolu 1900’lerden 1930’ların sonuna kadar takip edecek sergi Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi, dönemin belirleyici isimlerinin eserlerini bir araya getirecek.

Günümüzde yüzü dünyaya dönük en kapsamlı Rus Avangardı koleksiyonlarından ve arşivlerinden olan, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı George Costakis Koleksiyonu, 375 eserle “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinin temelini oluşturacak. Sergide, Avrupa’nın tanınmış özel koleksiyonlarından ve Devrim sonrası porselen koleksiyonuyla öne çıkan Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nden ödünç alınan eserler de yer alacak. Desenler, porselen ve metal objeler ile dantel ve elbise tasarımlarının yer aldığı bu seçki, Rus Avangardı’nın hayatı yeniden düzenlemeye yönelik idealinin kapsamını ve halk sanatıyla ilişkisinin tarihini gözler önüne serecek. Rus Avangardı’nın dönemin kültürel atmosferinde yol açtığı dönüştürücü etki, eserlerin yanı sıra görkemli konstrüksiyonlarla ve yeniden canlandırmalarla da yansıtılacak. Birçok sanat tarihçisinin Rus Avangardı’nın keşfedildiği yer olarak işaret ettiği tiyatro sahne tasarımları da Sakıp Sabancı Müzesi’nde yeniden hayat bulacak.

“Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi kapsamında yayınlanacak katalog, tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay, serginin küratörü Maria Tsantsanoglou, Royal Academy of Arts eski Sergiler Yöneticisi Norman Rosenthal, Münster, Picasso Müzesi’nin yöneticisi Markus Müller, Selanik Çağdaş Sanat Müzesi Yönetim Kurulu üyesi ve George Costakis’in kızı Aleki Costakis ile Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi ekibinin kaleme aldığı ve Rus Avangardı’nı mümkün kılan kültürel ortamı, çeşitliliği, siyasi iklimi konu alan metinlerle konuya dair temek kaynaklardan biri olacak.