Futbol Rus basını Galatasaray'a yenilen Lokomotiv'i eleştirdi

Rus basını Galatasaray'a yenilen Lokomotiv'i eleştirdi

Futbol

Rus basını Galatasaray'a yenilen Lokomotiv'i eleştirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmişti. Kendi evinde mağlup olan Lokomotiv'in gruptan çıkma şansı çok azaldı. 1 puanla sonuncu olan Lokomotiv için Rusya'da basın oldukça karamsar...

22 Ekim 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'a kaybederek sonuncu sıradaki yerinde kalan Lokomotiv Moskova, ülke basınında eleştirildi. İşte bazı gazetelerden ve haber sitelerinden başlıklar:

Rus haber ajansı RİA - "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a yenildi"

Sport-Express - "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla"

Gazeta.ru - "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi"

Tass - "Gruptan çıkma umudu hala var"

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balotelli iddialı! 'Süper Lig'in gol kralı olur milli takıma giderim'