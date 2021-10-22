Rus basını Galatasaray'a yenilen Lokomotiv'i eleştirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmişti. Kendi evinde mağlup olan Lokomotiv'in gruptan çıkma şansı çok azaldı. 1 puanla sonuncu olan Lokomotiv için Rusya'da basın oldukça karamsar...
22 Ekim 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'a kaybederek sonuncu sıradaki yerinde kalan Lokomotiv Moskova, ülke basınında eleştirildi. İşte bazı gazetelerden ve haber sitelerinden başlıklar:
Rus haber ajansı RİA - "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a yenildi"
Sport-Express - "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla"
Gazeta.ru - "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi"
Tass - "Gruptan çıkma umudu hala var"
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