Kendisi gibi artistik patinaj yapan Rus sporcu Andrey Lazukin ile ilişkisi olduğu bilinen Elizaveta Tuktamysheva, Stories’e verdiği röportajda kadınlarda ve erkeklerde en çok hangi özelliklere değer verdiğini anlattı. Rus sporcu, “Kadında en çok samimiyete değer veriyorum, erkek içinse en önemli özellik, onu her zaman ayakta tutan azimdir. Erkek erkektir, destek alınabilecek bir direktir. Fakat ben, çok fazla çalıştığım, antrenmanlarda ter döktüğüm için yemek yapmayı bir yükümlülük olarak görmüyorum. Bu arada asla fanatik feminizme yönelmedim” diye konuştu.









'Benden daha fazla kazanan erkekle birlikte olmak zor'

Beraberlikte parasal ilişkilere de değinen Tuktamysheva, kendisinden daha fazla kazanan bir erkekle yaşamakta zorlanabileceğini söyleyerek, “Her zaman iyi para kazandım. Benden daha fazla kazanan bir adamla birlikte olmanın çok zor geleceğini zannediyorum" dedi.









Elizaveta Tuktamysheva, buz üzerinde yaptığı cesur danslarla tanınan bir sporcu. Daha önce yaptığı açıklamada Neymar'ı hedef alarak, "Kariyerimde buz üstünde Neymar'ın 90 dakikada sahada düştüğünden daha az düştüm" demiş ve sosyal medyada olay yaratmıştı.



