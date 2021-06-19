Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, Rusya'dan bir süredir beklenen güzel haberin geldiğini, buna göre 22 Haziran'dan itibaren Rus turistlerin Türkiye'ye gelip, tatillerini yapabileceklerini aktardı.

Rusya'nın aldığı kararın, hem ülkeye gelecek Rus turistler hem de turizmciler açısından sevindirici olduğunu belirten Çorabatır, "Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri, tercih ettikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk." dedi.

Rus heyetin Türkiye'ye gelerek uygulamaları yerinde gördüğünü anımsatan Çorabatır, tedbirlerin, hizmetin Rus heyet tarafından da olumlu karşılandığını kaydetti.

İnsan sağlığını ön plana alarak hizmet verdiklerinin altını çizen Çorabatır, şunları söyledi:

"Güvenli Turizm Sertifika programını dört dörtlük uyguluyoruz, kendimize ve hizmetlerimize güveniyoruz. Bunun yanında aşılarımız hızla devam ediyor. Özellikle turizm personelinin aşılanmasının, bu denetimlerde ne kadar önemli olduğunu gördük. Sağlık Bakanımız her akşam aşı ile ilgili bir rekor açıklıyor. Vaka sayılarımız düşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde daha da güzel haberler alacağız, güzel şeyler konuşacağız. Önce sağlık. Rehavete kapılmadan, işin ucunu bırakmadan, tedbirlerden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Çorabatır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın salgın sürecinde güvenli turizme öncülük eden şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Kentin, Güvenli Turizm Sertifika programı kriterleri ile misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu aktaran Yağcı, "Aldığımız önlemlerle ne kadar güvenli, önemli ve iddialı turizm destinasyonu olduğumuzu gösterdik. Rusya'nın da tüm uçuşlarını açma kararı Antalya'ya ve Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Salgın sürecinde bile geçen yıl Antalya'nın 3,5 milyon turisti ağırladığını hatırlatan Yağcı, Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle turizmin daha da hareketleneceğine işaret etti.

ANTALYA'YA TALEP YÜKSEK

Bu yıl sezonun geçen yıla göre daha iyi geçeceğini anlatan Yağcı, "Salgın nedeniyle çok sayıda insanın seyahat edemediğini, bundan dolayı tatil isteğinin yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle Antalya'ya yönelik de talebin yüksek olduğunu görmekteyiz. Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla talebin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizmde "Her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 45 gündür gecesini gündüze katarak Rusya trafiğinin açılmasında büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Karara çok sevindiklerini kaydeden Kınay, "Antalya ve Türkiye için Rusya bir numaralı pazar. 2019'da Türkiye'ye 7 milyon Rus turist gelmişti. Rusya pazarı, Türk turizmi için çok önemli. Bu kararla birlikte moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen sene salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak, yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya'dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kınay, Rusların artık sadece Antalya'ya değil, Türkiye'nin birçok bölgesine de gittiğini sözlerine ekledi.

AA