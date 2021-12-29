Rusya tarihinin en büyük roketini fırlattı!

Rusya'nın tarihindeki en büyük roketi olan Angara A-5, tam 761 ton ağırlığında ve 70 metre boyunda. Angara A-5, Kuzey Rusya'daki Plesetsk kozmodromundan havalandı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililerin Ukrayna konusundaki uyarılarını artırdığı bir dönemde, Pazartesi günü fırlatmayı kutladı. En yeni nesil roket, uzaya askeri uydular gönderebilecek şekilde tasarlandı.

Birçok uzman gelecekte savaşların, uzay teknolojisine yapılacak yatırımlarla şekilleneceğini düşünüyor.

Rus yetkililer NATO'yu, 1941'de Rusya'yı işgal eden Alman ordusu Wehrmacht'a benzetirken, Ukrayna'daki olası savaş senaryosunu da 1962'deki Küba füze kriziyle karşılaştırdı.

SOVYETLER'İN ÇÖKÜŞÜNDEN BERİ GERİYE GİDİYORDU

Rus uzay programı ilk uyduyu 1957'de fırlattı, uzaya ilk insanı da 1961'de gönderdi. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, uzay çalışmaları yolsuzluk ve teknik aksiliklerle boğuşuyor.

Kurum yaptığı açıklamada, "Roscosmos askeri-uzay güçlerini ve tüm Rus uzay endüstrisini tebrik ediyor" dedi ve fırlatmayı 'başarılı' olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı şunları ekledi: "Tüm fırlatma öncesi operasyonlar ve Angara-A5 roketinin fırlatılması sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi."

Ağır sınıf Angara roketinin son lansmanı Aralık 2020'de yapılmıştı.