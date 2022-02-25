Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rus kuvvetleri Devlet Başkanı Putin’in dün 06.00’da verdiği emirle Ukrayna kentlerine füze yağdırdı. Savaş uçakları da bombardımana katıldı. Başkent Kiev’e ilerleyen Rus kara birlikleri, akşam Çernobil santralini ele geçirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın işgali gibi bir durumun olmadığını söyledi ama Rus birlikleri Belarus sınırından başkent Kiev’e ilerlemeye başladı.

Rus birlikleri, gündüz Kiev'in Antonov Havaalanı'nı akşam da 1986'da büyük faciaya neden olan Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirdi. Bu arada tüm dünyayı savaşın Avrupa’ya yayılması korkusu sardı. NATO, askeri önlemleri artırdığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, “Aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “İttifakın bir ülkesine yapılacak saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır” diye konuştu. İngiltere Başbakanı Johnson, “Rus diktatörlüğü, Ukrayna’ya boyun eğdiremez” açıklaması yaptı.

Rusya her ne kadar askeri hedefleri vurduğunu söylese de birçok füze sivil yerleşim yerlerine isabet etti. Daha ilk gün asker ve sivil kayıpların sayısının 100’ü aştığı belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yollar

Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...

16.00 : Ukrayna askeri araçları, Kiev'i savunmak için kente girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 1000'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

15.53 : Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır' dedi.

15.33 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan kuşatıldığını açıkladı.

KARŞILIKLI MÜZAKERE KARARLARI

15.03: Rusya Devlet Başkanı Putin 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

14.44: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenskiy "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi.





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14.39: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, batılı ülkelerin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlara ilişkin “Rusya’ya uygulanacak yaptırımlara aynı şekilde karşılık verilecektir” dedi.

14.36: BM, 'Rusya'nın hava saldırılarında en az 25 sivil öldü' dedi. Açıklamada, hava saldırıları ve top ateşi sonucu en az 102 kişinin de yaralandığı belirtildi.

13.56: Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

13.15: Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Vadim Denisenko, Rus ordusunun 24 saat içinde 33 sivil yerleşim noktasını vurduğunu belirtti.

12.49: Ukrayna’nın başkenti Kiev'de Rus tankı sivil aracını ezdi. Rus tankının ezdiği otomobilden bir kadının kurtarılma anları kameraya yansıdı.

12.32: CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu Ukrayna'dan son bilgileri aktardığı sırada bombalar peş peşe patladı. Topçu, "Harkiv'de Savaş uçakları tepemizde. Şu anda 5-6 bombanın atıldığını söyleyebiliriz. Bölgeye inanılmaz bir saldırı var." dedi.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Harkiv bölgesindeyiz. Bölgede Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Özellikle Başkent Kiev yoğun saldırı alan bölgelerden biri. Bizim bulunduğumuz bölgede dün birçok kez saldırıya uğradı. Hatta ve hatta Rusya'nın tanları Harkiv'in kuzey bölgesinden bölgeye giriş yaptılar. Vatandaşların büyük bir bölümü Harkiv'de bulunmuyor. Şu anda bir patlama oldu. Duyabiliyor musunuz? Harkiv'de saldırılar devam ediyor. Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde. Harkiv'de bombardımanlar devam ediyor. Harkiv'de saldırılar devam ediyor. Ambulanslar şu anda bölgeye doğru gitmeye başladılar. Onlarca ambulans bölgeden çıkmaya başladılar. Bu sesin size kadar geldiğini tahmin ediyorum. Savaş uçaklarına helikopterlerde eşlik etti. Yaklaşık 15 dakikadır şehir merkezi yakınları bombalanıyor. Nerelerin hedef alındığını şu an bilemiyoruz.

12.30 : Ukrayna Savunma Kuvvetleri, yaşları ne olursa olsun - muhtemelen reşit olmasalar bile - tüm sivilleri savaşa katılmaya çağırdı:

"Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yok."

12.29 : Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

12.20 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kiev'in merkezindeki hükümet binaları çevresinde silah sesleri duyulduğunu bildiriyor.

11.55 : Rus tankları Kiev'e girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında 'düşman' birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin kuzeyindeki Obolon mahallesinde Rus tanklarının ilerlediği görülüyor.

BBC, bu videoların bu sabah Obolon'da kaydedildiğini doğruladı.

Ukraynalı yetkililer, halka kendilerini savunmak için molotof kokteylleri yapmaları çağrısında bulunuyor.

11:04 Rus Ordusu Kiev'e ilerliyor. Bölgeden son gelen görüntülerde üstünde 'Z' işareti olan askeri araçlar görülüyor. Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade ediliyor.

10.33: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini duyurdu.

10.18 Ukrayna ordusu, başkent Kiev dışında Rus güçleriyle savaştığını söyledi.

10.12: CNN Türk muhabiri Harkiv'e 3 roket düştüğünü ifade etti.

10.09: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüşerek, “Uluslararası yardıma ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

10.04 Fransa Savunma Bakanı, 'Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme gibi bir isteği yok' dedi.

09.55 Associated Press'in haberine göre, ABD savunma bakanı Lloyd Austin, milletvekillerine bir telefon görüşmesinde Belarus'tan giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 32 km uzaklıkta olduğunu söyledi. Görüşmenin TSİ 02.30'da yapıldığı belirtiliyorç

09.02: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş videosu yayımladı. Zelenskiy hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Rusya eninde sonunda çatışmaları ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi.

08.51: Ukrayna ordusu tarafından kuzeydoğudaki Sumi kentinde Rus birlikleriyle arasında çıkan çatışmanın görüntülerini paylaşıldı. Yerel yönetim lideri Dmytro Zhyvytsky, büyük bir Rus askeri konvoyunun Sumi'yi geçerek batıya, başkent Kiev'e doğru ilerlediğini söyledi. Zhyvytsky, Konotop kentinin de kuşatıldığını belirtti.









08.27: Ukrayna sınır birlikleri, güney doğudaki Zaporijya bölgesine Rus güçler tarafından yerel saatle 04.25'te roketlerle saldırıldığını söyledi. Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu söylüyor.

08.11: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de sirenler yankılanmaya başladı.

07.33: Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA’nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev’in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

06.30 Ukrayna makamlarından gelen iddiaya göre, Rus uçağı Kiev üzerinde vuruldu.

05.40: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Başkente yönelik Rusya saldırılara yeniden başladı. Yapılan saldırıda bir sivil binanın vurulduğu belirtildi. ABD senatörü, 'Kiev'e 40 dakika içinde en az 36 füze düştü.' dedi.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

02.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.46: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda" Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

01.17: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

00.37: Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

00.16: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü.

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

Ukrayna, saldırının ilk günü 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya - Ukrayna savaşında ilk gün anbean yaşananlar için tıklayın







