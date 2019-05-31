Rüzgar yatırıma esti

İlki 2017 yılında tamamlanan 1000 megavat kapasiteli Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin ikincisi dün tamamlandı. 250’şer megavat kapasiteli Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için toplam 1000 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.

9 ŞİRKET YARIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği YEKA ihaleleri, üretilen elektriğin dolar cinsi sabit fiyatla 15 yıl süreyle alım esasıyla açık eksiltme usulü yapılıyor. Başlangıç tavan fiyatı kilovat/saat (kWh) başına 5.5 sent olan ihalede 9 şirket yarıştı. Bu şirketler, Enercon, Enerjisa Üretim, Eze İnşaat, İklim, Beyçelik Elewan, Res Anatolia, B. Ergünler, Çinili Res ve Gem Wind oldu.

ENERJİSA VE ENERCON

Aydın için 4.56 dolar/cent ile en uygun teklifi veren Enerjisa ihaleyi kazandı. Enerjisa, Çanakkale için de 3.67 dolar/cent ile en uygun teklifi vererek, bu bölgenin de kazananı oldu. Enercon ise Muğla ve Balıkesir ihalelerini aldı. Enercon, Muğla bağlantı bölgesi için 4 dolar/cent, Balıkesir bağlantı bölgesi için 3.53 dolar/cent ile en uygun teklifleri verdi.

SAĞLAM ADIMLAR

İhale sonucunu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ve yatırım açısından en cazip ülkesidir. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç, Türk enerji piyasası ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğüdür” dedi.