Gerçek, Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın özel haberiyle ortaya çıktı. Galatasaray'la 3 yıllık anlaşması bulunan 33 yaşındaki Babel, Galatasaray'ı ödeme gecikmesi nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

FIFA’da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel’in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.

Eğer 15 gün içerisinde ödeme yapılmasaydı bu özel madde nedeniyle Galatasaray, 9 buçuk milyon euro'luk bir yükle karşı karşıya kalacak ve Ryan Babel'e de serbest kalma hakkı doğacaktı.









Babel'in Galatasaray'a maliyeti

Babel, sezon başında Fulham'dan bonservissiz olarak transfer edildi. Oyuncunun ücreti ise yıllık 2 buçuk milyon euro. Yıllık ücretin haricinde 2 milyon euro imza parası alan Babel, 3 yıllık sözleşme neticesinde Galatasaray'a 9 buçuk milyon euro'ya patladı.





Babel'den açıklama geldi

Ryan Babel, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır"