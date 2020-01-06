Ryan Babel, Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı

Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarına çok büyük önem veren Ryan Babel'in bu mecralardaki her hareketi bir anlam ifade ediyor.

Babel'in son olarak Instagram hesabındaki 'Galatasaray' ibaresini kaldırması da akıllarda soru işareti bıraktı.

Babel, formsuzluğundan ötürü ligin son maçında kızağa çekilmiş, ve takım iyi performans göstermişti. Fatih Terim'in de ilk yarı boyunca kötü oynamasına rağmen ısrarla forma verdiği Babel'i gözden çıkardığı konuşuluyor.

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Babel'in Çin'e veya tekrar Suudi Arabistan'a gidebileceği iddialar arasında.

Babel, Onyekuru'nun takıma katılmasından sonra Galatasaray'ın sol kanattaki ilk opsiyonu değil. Forvette veya forvet arkasında alternatif olarak kullanılabilecek olan Babel'in Onyekuru transferinden sonra takımdan ayrılma talebi olursa kalması konusunda ısrar edilmeyecek.