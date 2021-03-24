Ryan Babel, Patrick van Aanholt'u Galatasaray'a çağırdı!
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, vatandaşı Patrick van Aanholt'a sosyal medyadan seslendi. Babel, Hollandalı sol beke 'Come to Galatasaray' yazdı.
24 Mart 2021, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi sol bek arayışları sürüyor.
Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt ismi de gündeme geldi.
Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı Ryan Babel'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' yorumunu yaptı.
30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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