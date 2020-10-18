Ryan Babel rap albümü çıkaracağını açıkladı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Hollanda basınına konuşan oyuncu, hem gelecek planlarını hem de Galatasaray'daki durumunu anlattı.

YouTube'da oldukça aktif olan ve müzisyen dostları bulunan Babel, yakın zamanda kariyerini anlattığı bir rap albümü çıkaracağını söyledi.

Babel, "Galatasaray ile sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu anda kariyerimi anlatan bir rap albüm için çalışıyorum" dedi.

Galatasaray'da yardımcı antrenör olan eski futbolcu Ümit Davala da bir dönem rap albümü çıkarmıştı. Babel ve Davala'nın fikir alışverişi yapması sürpriz olmayacak.