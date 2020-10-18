Futbol Ryan Babel rap albümü çıkaracağını açıkladı

Ryan Babel rap albümü çıkaracağını açıkladı

Futbol

Ryan Babel rap albümü çıkaracağını açıkladı

Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraştığı ancak başaramadığı Ryan Babel, takımda kalmış ve 2 senelik sözleşmesinin İstanbul'da bitirmek istediğini açıklamıştı. Hollandalı oyuncu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada kariyerini anlatan bir albüm çıkaracağını söyledi.

18 Ekim 2020, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Hollanda basınına konuşan oyuncu, hem gelecek planlarını hem de Galatasaray'daki durumunu anlattı.

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YouTube'da oldukça aktif olan ve müzisyen dostları bulunan Babel, yakın zamanda kariyerini anlattığı bir rap albümü çıkaracağını söyledi.

Babel, "Galatasaray ile sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu anda kariyerimi anlatan bir rap albüm için çalışıyorum" dedi.

Galatasaray'da yardımcı antrenör olan eski futbolcu Ümit Davala da bir dönem rap albümü çıkarmıştı. Babel ve Davala'nın fikir alışverişi yapması sürpriz olmayacak.

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