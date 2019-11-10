Ryan Babel ve Pascal Nouma arasında gerilim artıyor
Ryan Babel ve Pascal Nouma arasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta başlayan gerilim, son paylaşımla arttı.
Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki tartışma, Ryan Babel'in attığı son tweet ile arttı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisi hakkında paylaşımda bulunan Pascal Nouma'ya cevap verdi.
“Gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum''
Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma'ya sosyal medya hesabından seslendi.
Babel, Nouma için ''Sakinleş dostum... Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum'' sözlerini kullandı.
Hollandalı futbolcu, paylaşımında Nouma'nın Survivor'a katıldığı dönemden bir fotoğrafı kullandı.
#olayıngeçmişi
- Ryan Babel, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maç hakkında paylaşımda bulunmuştu.
- Bunun üzerine Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Nouma, Hollandalı futbolcuya seslenmişti.
- ''Camialar kalıcıdır. İz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol''
- Babel'in paylaşımı yaptığı gün takımı Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi dikkat çekmişti.
- Karşılaşmanın ardından hem Beşiktaş hem de Galatasaray taraftarları Babel'e tepki göstermişti.