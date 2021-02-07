Futbol Ryan Donk ve Fatih Terim'den esprili sohbet

Ryan Donk ve Fatih Terim'den esprili sohbet

Futbol

Ryan Donk ve Fatih Terim'den esprili sohbet

Fenerbahçe derbisinde kalesini gole kapatan Galatasaray'da Ryan Donk, Marcao ve Muslera'nın oluşturduğu defans hattı başarılı bir maç çıkarmıştı. Donk, kendine has diliyle Fatih Terim'e bir soru yöneltti. Terim ise öğrencisine esprili yaklaştı.

07 Şubat 2021, Pazar 16:36 Son Güncelleme:
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Derbide savunmada Marcao ile stoper bölgesinde oynayan Ryan Donk, 1-0 kazanılan maçın ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ryan Donk, ''Marcao usta ve ben. Fatih Hotjam duvar olmushmu?'' sözlerini kullandı.

Donk'un sosyal medyada 'Donkça' diye adlandırdığı dil bu paylaşımında da dikkat çekti. Galatasaray taraftarları, tecrübeli futbolcunun yaptığı bu paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

Fatih Terim ise Donk'a cevap olarak ''Olmush evlatlarım olmush'' dedi.

https://www.instagram.com/p/CK_cIftFsXB/

Hürriyet Spor Arena

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