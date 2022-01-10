Ekonomi 'Saat uygulaması' açıklaması! Bakan duyurdu

'Saat uygulaması' açıklaması! Bakan duyurdu

Ekonomi

'Saat uygulaması' açıklaması! Bakan duyurdu

Sabit saat uygulamasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. Yaz saati uygulamasıyla ilgili soruya yanıt veren Dönmez, sabit saat uygulamasında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."
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