Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaştı

Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı dün iç hat ve dış hat olmak üzere toplam 99 bin 506 yolcuya hizmet verdi. Bu rakam hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Normalleşme sürecinin başlaması ve aşı çalışmalarının hız kazanması ile birlikte havacılık sektöründe yolcu sayısı da artmaya devam ediyor. Dün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculuk eden toplam yolcu sayısı 99 bin 506 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Aynı gün seyahat eden iç hat yolcu sayısı 63 bin 648, dış hat yolcu sayısı ise 35 bin 858 olurken uçuş sayısı ise 660 oldu.

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Pandemi nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanılabilir mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte Temmuz ayı kira artışı