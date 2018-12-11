Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu barajını açtı

Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan Ocak-Kasım döneminde toplam 31 milyon 400 bin yolcu geçti. Geçen yılın aynı döneminde 28 milyon 700 bin yolcu geçiş yaparken bu seneki yolcu artışı yüzde 9 oldu. 31 milyon 400 bin yolcunun 20 milyon 700 bini iç hat, 10 milyon 700 bini ise dış hat yolcusu olarak kaydedilirken özellikle dış hat yolcu sayısındaki artış gözlerden kaçmadı.

2018 YILI YOLCU HEDEFİ 34 MİLYON

Bu yılın ilk 11 ayındaki dış hat yolcu artışı yüzde 13 olurken iç hat yolcu sayısındaki artış ise yüzde 8 oldu. Bu arada sadece kasım ayında 2 milyon 500 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanırken kasım ayı yolcu artışı yüzde 2 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı geçen yılın tamamında elde ettiği 31 milyon 300 bin yolcu sayısına ilk 11 ayda ulaşmış oldu. Sabiha Gökçen'de 2018 yılında 34 milyon yolcu sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu sayısındaki artış, uçak sayısına da yansıdı. Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'de bu yılın Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen uçuş sayısı ise 204 bin 895 olurken uçuş sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış yaşandı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)