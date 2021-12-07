Sabır sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözler

Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözler arayanlar için en güzel içerikleri bir araya getirdik. Geçmişten bugüne üzerine en çok söz söylenen erdem olan sabır, belki de insanı en zorlayan durum olsa da ataların söylediği gibi çoğu zaman selametle son buluyor, sabır sözleri ise insana metanet duygusu katmaya yardım ediyor…

KISA, UZUN VE ANLAMLI SABIR İLE İLGİLİ SÖZLER

Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.

Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanları parlatır.” (Mevlana)

Sabret Nasip tır kısmet olur imtihandır, cennet olur.

Ve unutma! Rabbin vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır.

Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!

Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür. Hiddete kapılıp, hiç kimseyi çiğneme ki, seni de kimse çiğnemesin!” (Mevlana)

Ancak sabredenlere, mükafatları hesapsız olarak ödenecektir.

Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. (Şura 43)

Sabırlı kuş, bütün kuşlardan daha iyi uçar. Mevlana

Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. E. B. Browding

Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Mevlana

Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.

Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır.” (Mevlana)

Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.” (Mevlana)

Sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın; o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın; o gittikçe çoğalır.

İçin avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır dene şey.

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana

Sabır suskunluk değil, işitilmeyen bir feryattır. Her kişinin değil, er kişinin harcıdır.

Çalınan her kapı açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Mevlana

Dert neye benzer, altın zincire benzer. Mevla onunla bizi kendi kapısına bağlıyor. O dert olmasa her gün uçurumdan bin defa uçarsın. Hem de öyle uçarsın ki parçan bile bulunmaz. Mahmut Ustaosmanoğlu

Sabır, erdemin cesaretidir. Bernard de Saint Pierre

Çıkacağım merdivene sabrı merdiven yaparım. Mevlana

Kendine bağlı kal ve sebat et, hiç taklit etme, sana huzuru senden başkası veremez. Alexis Carrel

Bazen akışına bırakmak gerekir; yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları, insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları.

Hayat bir gündemi bozuldu ki bir günde düzelsin sabretmesini öğrenmelisin.

Arayan nihayet bulur kurtuluş, sabırdan doğar.

İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.

Sabır, imanın yarısıdır. Hadis-i Şerif

Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.

Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir. Benjamin Disraeli

Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar “O” dur.

Sabır, erdemin cesaretidir. Bernard de Saint Pierre

Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz. Mahmut Ustaosmanoğlu

Sabırla yapılan her iş, ancak sabırla tadılabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar

Hayat, yüce davranışlarda bulunulduğu, sabır ve dayanıklılık gösterildiği ölçüde değerli olur. Canon Liddon

Sabret ki her şey hissettiğin gibi olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Mevlana

Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin. Çin Atasözü

Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.

Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik.

Üç şeyi kötü günlerinde dene, eşini, dostunu ve sabrını.

Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun.

Ve unutma! Rabbin vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır.

Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!

Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.

Sabret, nasiptir kısmet olur; imtihandır, cennet olur!

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. Hz. İsa

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi

Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. (Şura 43)

Sabır bir zırh, öfke ise düşmanların en azılısı. Bhartrihari

Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Friedrich Schiller

Ne kadar sabırlı olduğunuzu, çocuklardan öğrenebilirsiniz. Franklin P. Jones

Sabrı tükenen adam, ruhuna hakim olamayan adamdır. İnsanlar arıya dönüp, açtıkları yara uğruna canlan vermesinler. Francis Bacon

Katlanmasını bilen için, hiçbir acı önemli değildir. François Rene de Chateaubriand

Aklı başında insanların sebat ve metaneti, arzu ve heveslerini gönüllerinde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. François de La RochefaucalId

Beklemesini becerenin, her şey ayağına gelir. Honore de Balzac

Yalnız basit şeyleri tam ve mükemmel yapmaya sabırları olan insanlar, güç şeyleri kolaylıkla öğrenme becerisini kazanabilirler. Friedrich Schiller

Sabır acıdır; amma meyvesi tatlıdır. Jean J. Rousseau

Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. Helen KeIIer

Sabır; selamet ve saadet evinin anahtarı ve her musibetin ilacıdır. Hz. Ali (r.a.)

Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır çünkü haksızlık karşısında hak için sabretmek en iyi ahlaktır. Hz. Ali (r.a.)

Sabır, her bahçede yetişmeyen bir çiçektir. James Howell

Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten, başka bir şey değildir. Isaac Newton

Tahammülde bir fazilet vardır ki; çoğu zaman, başarının zaferinden büyüktür. Samuel Smiles

Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır. La Fontaine

Sabırla nezaket birleşince, güç doğar. Leigh Hunt

Yaptığın işte sabırlı olursan; her ne iş yaparsan yap tamamlarsın. Lao Tzu

SABIR SÖZLERİ

Sebat sayesinde zaman, en büyük değer taşıyan neticeler doğurabilir. Samuel Smiles

Sabrı öğrenmek de sabır işidir. Stanislaw J. Lee

Sabır ve zaman; işte benim bahadır askerlerim. Lev Tolstoy

Sabır, bilgeliğin arkadaşıdır. Saint Augustinus

Sabır, umut etme sanatıdır. Luc Vauvenarques

İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir. Voltaire

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz, şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali

Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. William Shakespeare

Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. M. Rasim Mutlu

Sabır, acelenin panzehiridir. Susanna Tamaro

Sebat edenler, zaferden önce acının üstesinden gelirler. Ted Engstrom

Dayan ve üstele… Bu acı, adım adım senin iyiliğine dönüşecek. P. N. Ovidius

Sebat uzun ve tek bir yarış değildir, birbiri ardına yapılan pek çok kısa yarışlardan oluşur. Valter Eliot

İnsanlarla yaşamak için biricik vasıta, sabırdır. Platen Hallermund

Sabrın da vazifesini, tam yapmasına imkan veriniz. Russell H. Conwell

Hayatın büyük üzüntüleri için cesarete, küçükleri için de sabır ve dayanıklılığa sahip olunuz. Victor Hugo

Sevinç kapısının anahtarı, sabırdır. W.Jacobs

Dünyanın en güçlü işi, bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. T. H. White

Sabrı olmayanlar, ne kadar fakirlerdir. William Shakespeare

Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak; bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları, o zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin, daha da ötesi bu dünyada yalnız olmadığını. Sidney Lovett

Bir anlık sabır insanı büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an bütün bir yaşamı mahvedebilir. Çin Atasözü

İnsanın belli başlı iki günahı vardır; öbürleri bunlardan çıkar: sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız olduğu için cennetten kovuldu, tembelliğinden geri dönemiyor, yo belki de sadece bir günahları var; sabırsızlık, sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar. Franz Kafka

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana

Asıl hüner, afiyet ve bollukta sabretmesini bilmektir, bunun sabrı, onlara güvenip bel bağlamamaktır, hepsinin kendi elinde emanet olduğunu ve bir anda alınıp yok olabileceğini bilmektir. İmam-ı Gazali

Haya zinnettir. Takva’da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. İbtila halinde insanın musibetinin bertaraf olmasını Allah’tan beklemek ibadettir.” - Mevlana

Ey Can, sana bir daralma gelirse, yararınadır; Kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu. Mevlana

Sabırlı olun, zira bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl gülebilir? Aceleci olmayın, maksada sabırla erişilir, acele ile değil. Alelâde otlar iki ay içinde, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Tencerede bile yavaş ve ustaca kaynayan yemek, delice kaynayandan daha lezzetlidir. Mevlana

Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. Mevlana

Acıya sabredersin, adı metanet olur, “insanlara” sabredersin adı hoşgörü olur, “dileğe” sabredersin adı dua olur, “duygulara” sabredersin adı gözyaşı olur, “özleme” sabredersin adı hasret olur, “sevgiye” sabredersin adı aşk olur. Mevlana

Üzülme, istediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için; ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Sen darda olduğun vakitlerde, sana bahşedilmiş olanlarla elinden geleni yaparsın, en güzel çareleri düşünürsün uygularsın fakat yine bir şeyler olmuyorsa, kendini yerden yere vurman iyi bir durum değildir. Direnmekle, kendi iç huzurunu bozarsın. Sabırla uygula sana verilmiş olanları, o anki imkanlarınla. Mevlana

Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır. Mevlana







