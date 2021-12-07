Sabır sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözler
Sabır sözleri, zorlu şartlarla karşı karşıya kalmış, hedefine ulaşmak için türlü engellerle karşılaşmış pek çok kişi tarafından sosyal medyada araştırılıyor. Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözler ise en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor.
07 Aralık 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözler arayanlar için en güzel içerikleri bir araya getirdik. Geçmişten bugüne üzerine en çok söz söylenen erdem olan sabır, belki de insanı en zorlayan durum olsa da ataların söylediği gibi çoğu zaman selametle son buluyor, sabır sözleri ise insana metanet duygusu katmaya yardım ediyor…
KISA, UZUN VE ANLAMLI SABIR İLE İLGİLİ SÖZLER
- Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.
- Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanları parlatır.” (Mevlana)
- Sabret Nasip tır kısmet olur imtihandır, cennet olur.
- Ve unutma! Rabbin vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır.
- Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!
- Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür. Hiddete kapılıp, hiç kimseyi çiğneme ki, seni de kimse çiğnemesin!” (Mevlana)
- Ancak sabredenlere, mükafatları hesapsız olarak ödenecektir.
- Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. (Şura 43)
- Sabırlı kuş, bütün kuşlardan daha iyi uçar. Mevlana
- Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. E. B. Browding
- Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Mevlana
- Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
- Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır.” (Mevlana)
- Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.
- Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.” (Mevlana)
- Sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın; o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın; o gittikçe çoğalır.
- İçin avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır dene şey.
- Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana
- Sabır suskunluk değil, işitilmeyen bir feryattır. Her kişinin değil, er kişinin harcıdır.
- Çalınan her kapı açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Mevlana
- Dert neye benzer, altın zincire benzer. Mevla onunla bizi kendi kapısına bağlıyor. O dert olmasa her gün uçurumdan bin defa uçarsın. Hem de öyle uçarsın ki parçan bile bulunmaz. Mahmut Ustaosmanoğlu
- Sabır, erdemin cesaretidir. Bernard de Saint Pierre
- Çıkacağım merdivene sabrı merdiven yaparım. Mevlana
- Kendine bağlı kal ve sebat et, hiç taklit etme, sana huzuru senden başkası veremez. Alexis Carrel
- Bazen akışına bırakmak gerekir; yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları, insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları.
- Hayat bir gündemi bozuldu ki bir günde düzelsin sabretmesini öğrenmelisin.
- Arayan nihayet bulur kurtuluş, sabırdan doğar.
- İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.
- Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.
- Sabır, imanın yarısıdır. Hadis-i Şerif
- Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.
- Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir. Benjamin Disraeli
- Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar “O” dur.
- Sabır, erdemin cesaretidir. Bernard de Saint Pierre
- Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz. Mahmut Ustaosmanoğlu
- Sabırla yapılan her iş, ancak sabırla tadılabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar
- Hayat, yüce davranışlarda bulunulduğu, sabır ve dayanıklılık gösterildiği ölçüde değerli olur. Canon Liddon
- Sabret ki her şey hissettiğin gibi olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Mevlana
- Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin. Çin Atasözü
- Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.
- Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.
- Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.
- Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik.
- Üç şeyi kötü günlerinde dene, eşini, dostunu ve sabrını.
- Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun.
- Ve unutma! Rabbin vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır.
- Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!
- Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.
- Sabret, nasiptir kısmet olur; imtihandır, cennet olur!
- Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. Hz. İsa
- İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi
- Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir. (Şura 43)
- Sabır bir zırh, öfke ise düşmanların en azılısı. Bhartrihari
- Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Friedrich Schiller
- Ne kadar sabırlı olduğunuzu, çocuklardan öğrenebilirsiniz. Franklin P. Jones
- Sabrı tükenen adam, ruhuna hakim olamayan adamdır. İnsanlar arıya dönüp, açtıkları yara uğruna canlan vermesinler. Francis Bacon
- Katlanmasını bilen için, hiçbir acı önemli değildir. François Rene de Chateaubriand
- Aklı başında insanların sebat ve metaneti, arzu ve heveslerini gönüllerinde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. François de La RochefaucalId
- Beklemesini becerenin, her şey ayağına gelir. Honore de Balzac
- Yalnız basit şeyleri tam ve mükemmel yapmaya sabırları olan insanlar, güç şeyleri kolaylıkla öğrenme becerisini kazanabilirler. Friedrich Schiller
- Sabır acıdır; amma meyvesi tatlıdır. Jean J. Rousseau
- Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. Helen KeIIer
- Sabır; selamet ve saadet evinin anahtarı ve her musibetin ilacıdır. Hz. Ali (r.a.)
- Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır çünkü haksızlık karşısında hak için sabretmek en iyi ahlaktır. Hz. Ali (r.a.)
- Sabır, her bahçede yetişmeyen bir çiçektir. James Howell
- Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten, başka bir şey değildir. Isaac Newton
- Tahammülde bir fazilet vardır ki; çoğu zaman, başarının zaferinden büyüktür. Samuel Smiles
- Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır. La Fontaine
- Sabırla nezaket birleşince, güç doğar. Leigh Hunt
- Yaptığın işte sabırlı olursan; her ne iş yaparsan yap tamamlarsın. Lao Tzu
SABIR SÖZLERİ
- Sebat sayesinde zaman, en büyük değer taşıyan neticeler doğurabilir. Samuel Smiles
- Sabrı öğrenmek de sabır işidir. Stanislaw J. Lee
- Sabır ve zaman; işte benim bahadır askerlerim. Lev Tolstoy
- Sabır, bilgeliğin arkadaşıdır. Saint Augustinus
- Sabır, umut etme sanatıdır. Luc Vauvenarques
- İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir. Voltaire
- Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz, şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali
- Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. William Shakespeare
- Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. M. Rasim Mutlu
- Sabır, acelenin panzehiridir. Susanna Tamaro
- Sebat edenler, zaferden önce acının üstesinden gelirler. Ted Engstrom
- Dayan ve üstele… Bu acı, adım adım senin iyiliğine dönüşecek. P. N. Ovidius
- Sebat uzun ve tek bir yarış değildir, birbiri ardına yapılan pek çok kısa yarışlardan oluşur. Valter Eliot
- İnsanlarla yaşamak için biricik vasıta, sabırdır. Platen Hallermund
- Sabrın da vazifesini, tam yapmasına imkan veriniz. Russell H. Conwell
- Hayatın büyük üzüntüleri için cesarete, küçükleri için de sabır ve dayanıklılığa sahip olunuz. Victor Hugo
- Sevinç kapısının anahtarı, sabırdır. W.Jacobs
- Dünyanın en güçlü işi, bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. T. H. White
- Sabrı olmayanlar, ne kadar fakirlerdir. William Shakespeare
- Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak; bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları, o zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin, daha da ötesi bu dünyada yalnız olmadığını. Sidney Lovett
- Bir anlık sabır insanı büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an bütün bir yaşamı mahvedebilir. Çin Atasözü
- İnsanın belli başlı iki günahı vardır; öbürleri bunlardan çıkar: sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız olduğu için cennetten kovuldu, tembelliğinden geri dönemiyor, yo belki de sadece bir günahları var; sabırsızlık, sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar. Franz Kafka
- Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana
- Asıl hüner, afiyet ve bollukta sabretmesini bilmektir, bunun sabrı, onlara güvenip bel bağlamamaktır, hepsinin kendi elinde emanet olduğunu ve bir anda alınıp yok olabileceğini bilmektir. İmam-ı Gazali
- Haya zinnettir. Takva’da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. İbtila halinde insanın musibetinin bertaraf olmasını Allah’tan beklemek ibadettir.” - Mevlana
- Ey Can, sana bir daralma gelirse, yararınadır; Kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu. Mevlana
- Sabırlı olun, zira bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl gülebilir? Aceleci olmayın, maksada sabırla erişilir, acele ile değil. Alelâde otlar iki ay içinde, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Tencerede bile yavaş ve ustaca kaynayan yemek, delice kaynayandan daha lezzetlidir. Mevlana
- Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. Mevlana
- Acıya sabredersin, adı metanet olur, “insanlara” sabredersin adı hoşgörü olur, “dileğe” sabredersin adı dua olur, “duygulara” sabredersin adı gözyaşı olur, “özleme” sabredersin adı hasret olur, “sevgiye” sabredersin adı aşk olur. Mevlana
- Üzülme, istediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için; ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Sen darda olduğun vakitlerde, sana bahşedilmiş olanlarla elinden geleni yaparsın, en güzel çareleri düşünürsün uygularsın fakat yine bir şeyler olmuyorsa, kendini yerden yere vurman iyi bir durum değildir. Direnmekle, kendi iç huzurunu bozarsın. Sabırla uygula sana verilmiş olanları, o anki imkanlarınla. Mevlana
- Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır. Mevlana
İlgili Haberler
Sabır sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı sabır ile ilgili sözlerPişmanlık sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı pişmanlık ile ilgili sözlerÖzlem sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı özlem ile ilgili sözlerÖzgürlük sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı özgürlük ile ilgili sözlerNankörlük sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı nankörlük ile ilgili sözlerMutluluk sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı mutluluk ile ilgili güzel sözler