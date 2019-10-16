Kings kesenin ağzını açtı

Sacramento Kings, Bogdanovic'in bitecek olan kontratını yenilemek için 4 yıllığına 50 milyon doları aşan bir teklif yaptı.

2017 yılında NBA'in yolunu tutan Sırp basketbolcu, 2 yılda gösterdiği performansla Kings'e büyük katkı verdi. Bogdanovic'i takımda tutmak isteyen Kings ise bu katkıyı karşılıksız bırakmamak ve Bogdanovic'i kaçırmamak için kesenin ağzını açtı.

27 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık maksimum kontrat önermeyi düşünen Kings, toplamda 51,4 milyon dolarlık bir teklif yaptı.

Diğer teklifleri bekleyebilir

Bogdanovic ise Sacramento Kings'in teklifini kabul etmek için biraz daha beklemeyi tercih edecek. Çünkü yaz döneminde sınırlı şekilde olsa da serbest kalacak olan Sırp yıldız, hedefleri daha yüksek olan ya da daha iyi kontrat öneren bir takıma da gidebilir.





Kings'in teklifiyle ilgili soruya,"Evet teklif yaptılar ama bekleyip göreceğiz. Belki yarın imzalarız. Belki bir ay içerisinde imzalarız. Kim bilir? Göreceğiz" diyen, Bogdanovic sezon sonu bitecek kontratıyla alakalıysa "Kalmak isterim. Herkes Sacramento’yu çok sevdiğimi biliyor. Herkes burada olmayı çok seviyor. Harika bir ekip var. Şu an mutluyum ve bütün bu süreçte de hep mutluydum ama hiçbir şey için acele etmek istemiyorum." dedi.





Mats Hummels ve Thomas Müller'in basketbol kapışması