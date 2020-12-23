Saçta sirke ve bit neden olur?

Bit sirkesi, küçük gri beyaz kabukçuklar olarak görülen bit yumurtalarıdır. Sirke olarak adlandırılan bit yumurtalarının büyüklükleri yaklaşık olarak 0,8-1 mm'dir. Sirkeler, saça sıkı bir şekilde tutunurlar. Kepeklerden farklı olarak silkelemek ya da fırçalamak sureti ile saçtan ayrılmamakla birlikte 7-10 gün sonrasında canlı parazitlere dönüşmektedirler. Bitler ise insanların saç derilerinde yaşayan ve kan emerek beslenen kanatsız böcek türleridir. Bit, asalak bir canlıdır. Her zaman yaşamını sürdürebilmek için bir konağa ihtiyaç duyar. Bunlardan biri de insan vücududur.

Bit nasıl temizlenir?

Bit probleminden kurtulmak için mutlaka bir doktora danışmak ve onun önerisi ile bit tedavisinde verilen ilaçları belirtildiği şekilde kullanmak gereklidir. İlaç tedavisinin yanında kimyasal içerikli şampuan ve losyonlarda bitlerin temizlenmesi için tercih edilmektedir. İlaç tedavisi ile birlikte sık dişli özel bit tarakları da bitlerin temizlenmesinde tercih edilmekte ve etkili sonuçlar alınmaktadır.

Saçların bitlerden temizlenmesinde yalnız saçın temizliği ve bakımı değil kalıcı neticeler elde edebilmek için saça teması olan tarak, yastık kılıfı gibi tüm eşyaların temizliğine özen ve önem gösterilmelidir. Yıkanamayan malzemeler için kuru temizleme ya da kızgın ütü tercih edilmelidir.

Saç sirkesi karşısında doğal çözümler

Doğal çözümler saçta sirke problemi için tercih edilen etkili yöntemler arasında göze çarpıyor. Saç sirkesi ve bit problemi için zeytinyağı en fazla tercih edilen doğal yöntemlerin başında gelmektedir. Zeytinyağı, anti bakteriyel özellik taşıdığı için sirke ve bitlerin yol açtığı şiddetli kaşınma sorununu gidermektedir. Ayrıca yalnız kaşıntıyı giderici etkisi olmayıp aynı zamanda enfeksiyonları da önlemektedir. Zeytinyağı bitlerin sebep olduğu enflamasyon ile mücadele etmektedir.

Zeytinyağı dışında Hindistan cevizi yağı, sarımsak, sirke, vazelin, Aloe Vera jeli saç sirkesinde doğal çözüm sağlayan ürünlerdir. Bu ürünler içerisinde özellikle sirke, bit temizliği için en etkili yöntemlerden biri. Beyaz sirke diğer sirke türlerine nazaran tavsiye edilmektedir. Aloe Vera nın içeriğinde bulunan asit yoğunluğunun bit ve sirkelerin ölmesini sağladığı da bilinmektedir.

Farklı saç türlerinde bit temizleme işlemi fark eder mi?

Doğal yollar ile yapılan bit temizleme işlemlerinin bitlerden tamamen kurtulana kadar her gün tekrarlanması gereklidir. Kıvırcık saç türlerinde diğer saçlara nazaran bit temizleme işlemi daha zor olmaktadır. Fakat saçın uzun, kısa veya kıvırcık yapıda olması bit temizlenmesi işlemlerinde farklılığa neden olmamaktadır. Doğal çözümler, doğal bit ilaçları olarak etkili bir tedavi imkanı sağlamaktadır. Doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması sayesinde bitlerden 7-10 gün içerisinde kurtulmak mümkün olmaktadır.

Saçta sirke ve bit nasıl yayılır?

Okul ortamındaki çocuklarda daha sık görülen ve yayılan bu böcek türü sadece çocukların değil velilerinde çekindiği canlıların başında geliyor. Gözle görülmesi oldukça güç olan bit, bulaşıcı olması bakımından da ciddiye alınması gereken bir canlı. Sirke ve bit; fırça, tarak, yastık, şapka, eşarp, mont, kaban, atkı gibi şahsi eşyaların paylaşılması yolu ile yayılmakta ve kişiden kişiye bulaşmaktadır. Asıl bulaşma yolu ise saç temasıdır. Bit yumurtaları insan vücudu dışında kumaş ve battaniyelerde 10-15 gün canlı olarak kalabilmektedir.



