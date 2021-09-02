Magazin Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş gelişme

Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş gelişme

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Sadakatsiz dizisiyle ilgili flaş gelişme

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı, izleyicinin gönlünde taht kuran dizisi 'Sadakatsiz'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:40 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ekibine son olarak Berkay Ateş, dahil olmuştu.

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak.

Ateş, dizinin kadrosuna Aras rolüyle katıldı.

Hikâyesi zaman içinde açılacak olan Aras’ın Asya’yla yolları hastanede kesişecek.

Bu sezon senaryo ekibi değişen dizi kısa bir zaman atlamasıyla açılacak. Derin ile yaptığı kazadan kurtulan Asya Tekirdağ’daki hayatını geride bırakıp İstanbul’a taşınacak.

Bir hastanenin acil servisinde çalışan Asya’nın yolu trafik kazası yapan Aras’la kesişecek.

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