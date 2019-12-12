SAG Ödülleri (Screen Actors Guild) adayları açıklandı
Hollywood'da ödül sezonu hızlı başladı. Altın Küre'nin ardından şimdi de SAG Ödülleri'nin (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı.
Yılın en önemli ödül törenlerinden biri olarak gösterilen SAG Ödülleri (Screen Actors Guild- Beyaz Perde Oyuncuları Birliği) adayları açıklandı.
19 Ocak 2020'de ABD’den düzenlenecek olan SAG Ödülleri'nin adayları şöyle:
FİLM KATEGORİSİ
Toplu Performans
Bombshell
The Irishman
Jojo Rabbit
Once Upon a Time... in Hollywood
Parasite
Kadın oyuncu
Cynthia Erivo ( Harriet )
Scarlett Johansson ( Marriage Story )
Lupita Nyong’o ( Us )
Charlize Theron ( Bombshell )
Renée Zellweger ( Judy )
Erkek oyuncu
Christian Bale ( Ford v Ferrari )
Leonardo DiCaprio ( Once Upon a Time... in Hollywood )
Adam Driver ( Marriage Story )
Taron Egerton ( Rocketman )
Joaquin Phoenix ( Joker )
Yardımcı kadın oyuncu
Laura Dern ( Marriage Story )
Scarlett Johansson ( Jojo Rabbit )
Nicole Kidman ( Bombshell )
Jennifer Lopez ( Hustlers )
Margot Robbie ( Bombshell )
Yardımcı erkek oyuncu
Jamie Foxx ( Just Mercy )
Tom Hanks ( A Beautiful Day in the Neighborhood )
Al Pacino ( The Irishman )
Joe Pesci ( The Irishman )
Brad Pitt ( Once Upon a Time... in Hollywood )
Dublör performansı
Once Upon A Time...in Hollywood
Avengers: Endgame
Ford v Ferrari
The Irishman
Joker
TELEVİZYON KATEGORİSİ
Drama dalında toplu performans
The Crown
Game of Thrones
Big Little Lies
Stranger Things
The Handmaid’s Tale
Komedi dalında toplu performans
Barry
Fleabag
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
Schitt’s Creek
Drama dalında kadın oyuncu
Jennifer Aniston ( The Morning Show )
Helena Bonham Carter ( The Crown )
Olivia Colman ( The Crown )
Jodie Comer ( Killing Eve )
Elisabeth Moss ( The Handmaid’s Tale )
Drama dalında erkek oyuncu
Sterling K. Brown ( This Is Us )
Steve Carell ( The Morning Show )
Billy Crudup ( The Morning Show )
Peter Dinklage ( Game of Thrones )
David Harbour ( Stranger Things )
Komedi dalında kadın oyuncu
Christina Applegate ( Dead to Me )
Alex Borstein ( The Marvelous Mrs. Maisel )
Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs. Maisel )
Catherine O’Hara ( Schitt’s Creek )
Phoebe Waller-Bridge ( Fleabag )
Komedi dalında erkek oyuncu
Alan Arkin ( The Kominsky Method )
Michael Douglas ( The Kominsky Method )
Bill Hader ( Barry )
Andrew Scott ( Fleabag )
Tony Shalhoub ( The Marvelous Mrs. Maisel )
Mini dizi / TV filmi dalında kadın oyuncu
Patricia Arquette ( The Act )
Toni Collette ( Unbelievable )
Joey King ( The Act )
Emily Watson ( Chernobyl )
Michelle Williams ( Fosse/Verdon )
Mini dizi / TV filmi dalında erkek oyuncu
Mahershala Ali ( True Detective )
Russell Crowe ( The Loudest Voice )
Jared Harris ( Chernobyl )
Jharrel Jerome ( When They See Us )
Sam Rockwell ( Fosse/Verdon )
Dublör performansı
Game of Thrones
GLOW
Stranger Things
The Walking Dead
Watchmen