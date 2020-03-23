Ekonomi Sağlık Bakanlığı’na 32 bin yeni personel alımına onay

Sağlık Bakanlığı’na 32 bin yeni personel alımına onay

Ekonomi

Sağlık Bakanlığı’na 32 bin yeni personel alımına onay

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı’nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 21:54 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

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