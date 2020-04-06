Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni corona virüs önlemleri alındı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

Yazıda, ilgide kayıtlı yazı ile Covid-19 pandemi süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme yapıldığı belirtildi. Gelinen süreçte alınan tedbirlere ek yapıldığına işaret edilen yazıda, "Ek olarak; 1. İlgide kayıtlı yazımız ile Mart-Nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlığımızca yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesi, 2. Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, yukarıdaki tedbirlerin ilinizde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" denildi.


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