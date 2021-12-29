Ekonomi Sağlık çalışanları dikkat! Ücretsiz toplu taşıma hakkı o tarihe uzatıldı

Sağlık çalışanları dikkat! Ücretsiz toplu taşıma hakkı o tarihe uzatıldı

Ekonomi

Sağlık çalışanları dikkat! Ücretsiz toplu taşıma hakkı o tarihe uzatıldı

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 6 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanları 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz toplu taşıma hakkında yararlanabilecek.

29 Aralık 2021, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir otomobilden ötesi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
548 gün daha gerekiyor
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Asgari ücrete göre değişen sosyal yardımlar