Sağlık sigortası başvuruları artık dijitalden yapılabiliyor

Anadolu Sigorta, sağlık sigortası başvurularında Dijital Form uygulamasına geçti. Müşterilerin sağlık sigortası başvurularını mobil telefon, tablet ve web sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde; diledikleri yerden yapabilmelerini sağlayan uygulama, acenteler için başvuru aşamalarının takibini de kolaylaştırıyor.

Yeni uygulama ile acenteler tekliflerini oluşturduktan sonra Dijital Formu tek tıkla müşterilerine iletebiliyor, iş akışının hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor. Ayrıca formlar dijital ortamda kaydedilerek, matbu evrak kaybı ve arşiv problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Veri güvenlikleri çok önemli

Dijital sigortacılık alanında hayata geçirdikleri öncü uygulamalarla; hem sigortalılar hem de satış kanalları için hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Sağlık sigortası başvurularında Dijital Form uygulamamız sektörde bu alanda öncü bir çalışma. Bu yeni uygulamayla her zaman olduğu gibi regülasyonlara yönelik gerekli hassasiyeti ve sigortalılarımızın veri güvenliklerini maksimum düzeyde gözetirken, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha yalın deneyimler sunuyoruz. Dijital Form uygulamamız, müşteriyi tanıyan, cinsiyetine göre sağlık sorunlarını sınıflandırarak yönlendiren akıllı sahalar ile tek formda tüm onay ve beyanları tamamlanabilir kılıyor” dedi.

Gökalp, “Kullanıcı dostu yönergeler içeren hızlı ve kolay kullanımıyla mobil telefon, tablet ve web üzerinden sağlık sigortası başvuru işlemlerinin tamamlanmasına olanak sağlıyor. Bu yönleri ile uygulama, sağlık sigortası başvuru ve üretim süreçlerinin kısaltılması ile yüksek müşteri memnuniyetini hedeflerken satış kanallarımız için de pek çok avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.



