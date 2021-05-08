Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. HASAN MURAT GÜNDÜZ ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. MEHMET UYAR, yoğun bakım hastalarında beslenme yetersizliği tanısının nasıl koyulduğunu, tedavisinin nasıl planlandığını ve nasıl beslendiklerini anlatıyor.

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MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

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