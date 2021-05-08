Sağlık Sohbetleri’nde bu hafta yoğun bakım hastalarında beslenme konuşuluyor
Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 8 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. HASAN MURAT GÜNDÜZ ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. MEHMET UYAR, yoğun bakım hastalarında beslenme yetersizliği tanısının nasıl koyulduğunu, tedavisinin nasıl planlandığını ve nasıl beslendiklerini anlatıyor.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!
#klinikbeslenme #beslenmedebilim
İlandır