Sağlık Sohbetleri’nde konu: Beslenmenin bilimi

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 24 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. OSMAN ABBASOĞLU ile Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. MUTLU DOĞANAY, klinik beslenmeyle ilgili birikim ve kaynağını bilimden alan önemli bir kurum olan KEPAN’ı (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği), kanser hastalarında beslenmenin önemini ve beslenme tedavilerinde doğru bilinen yanlışları anlatıyor.





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MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

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