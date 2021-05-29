Sağlık Sohbetleri’nin bu haftaki konusu ”Kansere karşı nasıl beslenmeliyiz?”
Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 29 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Fatma Turanlı kanser hastalığı ve beslenme arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve kansere karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatacak.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!
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