Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 29 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Fatma Turanlı kanser hastalığı ve beslenme arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve kansere karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

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