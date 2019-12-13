Sağlık turistine yurt dışında takip

Türkiye’den sağlık turizmi kapsamında hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takipleri, 20 ülkede açılacak tanı merkezleriyle sağlanacak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “20 ülkeye sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açacağız. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan’da olmak üzere ofisler kuracağız. Önümüzdeki yıl içinde bu sayıyı 20’ye tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

10 milyar dolar gelir

Türkiye’nin sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi: “2018’e göre Türkiye’ye gelen hasta sayısında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Geçen yıl Türkiye’ye 553 bin hasta gelirken, bu yılın ilk 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta, tedavi için Türkiye’yi seçti. Yılsonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1.5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik” dedi.

Müşavir atanacak

Sağlık turizmindeki önemli bir çalışmanın da sağlık müşavirlerinin atanması olacağını belirten Koca, “2020'de sağlık müşaviri atayacağız. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi Özbekistan. Önümüzdeki haftalarda Özbekistan’a sağlık müşaviri ataması yapılacak. Yeni yılla birlikte, sağlık müşavirleri de göreve başlayacak” diye konuştu.