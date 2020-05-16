Buna göre; kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, bakkal, büfe, kantin ve bayi, ayakkabı ve çanta satış noktası ile konfeksiyon, tuhafiye ve giyim mağazasında AVM’lerde de risk oluşturan yoğunluğa karşı para cezasını da içeren ek tedbirler devreye alındı.

Spor salonlarında da tedbirler artıyor. İşte yeni döneme ilişkin sağlıklı önlemler...

Gıda satış noktaları

Ürünleri çalışan paketleyecek

Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak.

Müşteri, gıdaya dokunamayacak. Bütün ürünü personel paketleyip verecek.

Ürün cam veya tezgahın arkasında korumaya alınacak, sebze ve meyve gibi ürünler paketli satılacak.

Müşteri de maske takacak. Girişte kolonya kullanacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınacak.

Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafeler, yer işaretleriyle belirlenecek.

İşyerleri temizlenecek, kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılacak.

Minibüste 2 kişilik koltuğa 1 kişi

Minibüslerde klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak ve klima hava filtre bakımı düzenli yaptırılacak.

Yolcular minibüsü beklerken, minibüse binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uyacak.

Minibüsler seyreltme kuralına uyarak 2 kişilik koltukta 1 kişi, 4 kişilik koltukta ise 3 kişi oturacak şekilde yolcu alacak.

Ayakkabı, çanta ve giyim

Her seferinde temizlenecek

Ayakkabı ve çanta satışı yapan işletmelerde çalışan, müşteriye 1 metre mesafeden yardımcı olacak.

Çalışan ve müşteri maske takacak.

Müşteri girişte kolonya ile elini dezenfekte edecek.

Ürün deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulacak.

Denerken kullanılan ayakkabı çekeceği, her müşteriden sonra yüzde 70 alkol veya çamaşır suyu içeren bezle silinecek.

Müşteri işyerine tek başına girecek ve içeride mümkün olduğu kadar kısa süre kalacak.

Bakkal esnafı

Müşteri içeri tek girecek

Müşterilerden işyerine tek başına girmesi istenecek. Eşlik eden kişiler dışarıda kalacak.

Açık ürünler paketlenerek satılacak.

Müşterinin her ürüne dokunması engellenecek. Ürünü personel verecek.

Yemek ve çay molasında, kapalı alanda birden fazla kişi olmayacak.

Hem müşteri hem çalışan maske takacak.

Tuvalette tek kullanımlık kağıt havlu bulunacak, hava ile el kurutma aleti çalıştırılmayacak.

Büfe, kantin ve bayi

Bahis dışarıda doldurulacak

Bayide bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılacak.

Bayide ortak kullanım amacı ile kalem, broşür gibi materyal bulundurulmayacak.

Büfe ve kantinde, açık ürün paketlenerek satılacak.

Büfe, kantin ve bayileri kapsayan iş kolunda yeme-içme alanları, restoran, lokanta ve kafelerle birlikte yeniden açılacak.

Büfede çalışan eldiven kullanmayacak, el hijyenine dikkat edecek.

Kuyumcu, saatçi ve bijuteri

Deneme süresi kısa olacak

Kuyumcu, saatçi ve bijuteri mağazalarında deneme süresi kısa tutulacak.

Denenen ürün alınmıyorsa, ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinecek.

Personeli korumak için tezgah ve müşteri alanı arasına bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

Spor salonları

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, spor merkezlerinde uygulanmak üzere şu tedbirleri belirledi:

Üyeler soyunma odasına birer birer alınacak.

Duş, havuz ve SPA gibi alanları kullanılmayacak.

Üye, eldiven ve maske ile sporunu yapacak. Bitince, spor yaptığı yeri dezenfekte edecek.

Kardiyo cihazlarında birer kişilik boşluk bırakılacak. Fitness ekipmanları arasında 2’şer metre boşluk olacak.

Nakit kullanılmayacak, ödemeler temassız kredi kartıyla yapılacak.

Kafeterya gibi alanlarda sıcak satışın dışında oturma izni verilmeyecek.







