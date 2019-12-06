Şahan Gökbakar 35 kiloyu nasıl verdi?

Bir yılda 35 kilo vermeyi başardı. Geçenlerde katıldığı bir davette kimi görse “Nasıl bu kadar zayıfladın?” sorusuyla karşılaştı. Şahan Gökbakar geçen kasımda başladığı mücadelesini şöyle anlattı:

“Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum.”

Hedefi 10 kilo daha vermek

Oyuncunun hedefi; 3 ayda 10 kilo daha vermek.

Hangi ünlüler uyguluyor?

Dünyada Tom Cruise, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Adriana Lima, Hally Barry tarafından uygulanan diyetin Türkiye’deki takipçileri ise Tarkan, Nesrin Cavadzade, Derya Baykal, Burcu Özberk, Aslı Enver ve Ekin Türkmen.

Bu diyette ne var?

Düşük karbonhidrat içeren, yüksek yağ barındıran bir diyet. Balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, sebzeler, çeşitli baharatlar tüketiliyor.





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