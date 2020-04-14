Sahile inemeyen Antalyalılar çatıda güneşlendi

Corona virüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.





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