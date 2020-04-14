Türkiye Sahile inemeyen Antalyalılar çatıda güneşlendi

Sahile inemeyen Antalyalılar çatıda güneşlendi

Türkiye

Sahile inemeyen Antalyalılar çatıda güneşlendi

Antalya'da corona virüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. Çatıda plaj havlulu güneşlenme görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

14 Nisan 2020, Salı 20:57 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


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