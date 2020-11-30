Endüstriyel alanda bereket getirecek

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da doğanın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz” dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alancuma’da 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen endüstriyel kenevirin hasatında sona yaklaştıklarını söyledi. Kenevirin 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ve dünya üzerinde 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanıldığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, kenevirin Sakarya’da işleneceğini belirtti. İşlenen ürünün ihraç edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şehre katkı sağlayacak, istihdam ve ihracat rakamlarını artıracak iş birliği çalışmaları için hazır olduklarının altını çizdi.

“Şehrimize bereket getirecek”

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tohum ve lif amaçlı kenevir tarımı yapmak için gerekli izinler alındığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Bir ağaç 20 ila 50 yıl arasında yetişirken kenevir 4 ayda yetişiyor. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Kenevir tarımdan sağlığa, inşaattan gıdaya, petrolden sanayiye kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Sayısız faydası ile bir zamanlar dünyanın en önemli üretim bitkilerinden olan mucizevi bitki kenevirin şehrimizdeki ilk hasadını hamdolsun gerçekleştiriyoruz. Artık sona yaklaştık. Şehrimize katkı sağlayacak, istihdam ve ihracat rakamlarımızı artıracak iş birliği çalışmaları için hazırız. Şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin” dedi.