Sakaryaspor turladı, Samsunspor yıkıldı!

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Yılport Samsunspor’a konuk oldu. Müthiş bir taraftar desteğiyle maça başlayan Kırmızı-Beyazlılar, ilk dakikadan itibaren oyunun hakimiydi. Samsunspor, ilk tehlikeli atağını Samet Asatekin’le yakaladı. Ceza alanı içinde topu önünde bulan Asatekin, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, devam kararı verdi.

Ardından Samsunspor Erhan Şentürk’le bulduğu gol de yardımcı hakemin bayrağına takıldı. Sakaryaspor, ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda da gol arayan ev sahibi, hücum organizasyonlarında son vuruşu gerçekleştiremedi.

İkincisi de iptal!

Sakaryaspor, kontrataklarla gol aradı. Bulduğu net fırsatları da kolayca harcadı. Savaş Yılmaz’la bir gol daha bulan Samsunspor, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı.

Rakip Sarıyer

Sakaryaspor’un yarı finaldeki rakibi, Kastamonuspor’u eleyen Sarıyer oldu. Yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs Cuma günü Sakarya’da, Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek. Rövanş maçı ise 21 Mayıs’ta İstanbul’da, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacak.