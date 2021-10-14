Futbol Sakatlık şoku! Mike Maignan 10 hafta yok

Sakatlık şoku! Mike Maignan 10 hafta yok

Futbol

Sakatlık şoku! Mike Maignan 10 hafta yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 00:25 Son Güncelleme:
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.

Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.

AA

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