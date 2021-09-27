Yaz - kış evde veya balkonda bakabileceğiniz saksı çiçeği bakımı doğru yapıldığında uzun süre yaşarlar. Peki, saksı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Saksı çiçeği özellikleri nelerdir? Saksı çiçeği hikayesi nedir? Saksı çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinenler...

SAKSI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Saksı bitkilerinin toprakları mutlaka nemli tutulmalıdır.

Bitkinin toprağına dokunarak sulama yapılmalıdır. Çiçekli bitkiler toprağın üstünden, yapraklı bitkiler püskürtme yöntemiyle üstten sulanmalıdır.

Saksı bitkilerinde ilkbaharın başından sonbaharın başına kadar vitamin takviyesi yapılmalıdır.

Saksı bitkileri direkt güneş ışığından uzak, 1-1.5 saat güneş ışığı alabilecek gölge bir yerde muhafaza edilmelidir.

Yazın 16-27 derece aralığında, kışın 11-12 derece ortamda bulundurulmalıdır.

Genç bitkilerin daha çok ısıya ihtiyacı vardır. Yaşlı bitkiler, genç bitkilere göre daha serin bir ortamda muhafaza edilebilir.

Tropikal bitkiler için oldukça sıcak bir ortam gerekmektedir.

Bitkilerin bulunduğu ortamdaki sıcaklıkla birlikte orantılı nemi %100’e yakın olmalıdır.

Saksı bitkileri için gübre önemlidir. Bitkiler ilkbahar mevsimlerinde gübrelenmelidir.

Her bitkide farklı besin maddeleri kullanılmaktadır.

Kışın bitki besini ve gübre kullanmamakta fayda vardır.

Saksı değişimleri ilkbaharın ortalarında yapılmalıdır. Salon bitkilerinin saksılarını her yıl 1 boy büyütmek lazımdır.

Her saksı değişiminde toprak değişimi de yapılmalıdır.

Saksı değiştirirken bitkiyi eski topraktan, el ve ılık su yardımıyla arındırmak gerekmektedir.

Doğru sulama ile çiçeğinizin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle çiçeğinizi sulamadan önce parmağınızı çiçeğin toprağına 2 cm kadar batırın. Toprak kuruysa çiçeğinizin suya ihtiyacı var demektir. Toprak eğer balçık kıvamında ise çok su verilmiştir. Balçık kıvamındaki toprak, birkaç gün sulanmamalıdır.

Çiçeğinizi sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde sulayın. Güneş ışığında sulanan bitkilerin toprağında buharlaşma fazla olacağı için kısa bir süre sonra tekrar susuz kalacaktır.

Çiçeğinizi saksı tabağında sulamaya dikkat etmelisiniz. Saksı tabağından yapılan sulama ile su direkt çiçeğin köklerine gidecektir.

Püskürtme yöntemiyle sulanan yapraklı çiçekleri güneş ışığına maruz bırakmadan sulamanız

gerekmektedir. Güneş ışığında yapraklara püskürtülen su, yapraklar üzerinde kahverengi lekeler bırakacaktır.

Çiçeği mevsimlere göre, yazın daha fazla, kışın daha seyrek sulamanız çiçeğinizin ömrünü uzatacaktır.

Musluk suyu içerisindeki klor ve kireç çiçeğinize zarar verebilir. Bu yüzden dinlenmiş iyi su veya yağmur suyu ile çiçeğinizi sulayabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her saksı çiçeğinin kendine göre özelliği değişmektedir.

SAKSI ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



