Salam ve sosiste ne kadar et var?

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent'in kaleme aldığı yazı:

Piyasada değişik marka ve şekilde onlarca çeşit salam ve sosis satılıyor. Peki ama bunları kendi aralarında kıyaslamamız mümkün mü? Bu kıyaslamayı yaparken hangi kriterleri baz almamız gerekiyor? Pahalı satılan sosis salam daha iyidir algısı doğru mu? Hepsinden daha önemlisi dana eti veya beyaz et içerdiği belirtilen salam ve sosisler aslında ne kadar dana eti veya beyaz et içeriyor? İnanın tüketici olarak mevcut paketlerin üzerinde yazılanlardan bu soruların cevabını bulmanız mümkün değil. Hatta bazı salam ve sosis paketlerinde ‘içindekiler’ bölümünü bulmanız, hadi buldunuz okumanız büyük bir marifet gerektiriyor. Öyle renk seçimleri ve harf karakterleri tercih edilmiş ki sanırım okumamız değil okumamamız isteniyor.

Söylediğim gibi ‘içindekiler’ bölümünü okusanız bile satın almayı düşündüğünüz salam vaya sosislerin ne kadar gerçek et içerdiğini anlamanızın olanağı yok.

Piyasada çok tercih edilen salam ürünlerinin kg fiyatları 30-80 TL arasında geniş bir yelpazede değişim gösteriyor. Kilosu 30 TL’den satılan bir salam ile 80 TL’den satılan bir salam arasındaki farkı anlayabilme şansınız maalesef yok.

PAHALI OLAN KALİTELİ Mİ?

Dün bir sektör temsilcisi ile bu konuyu görüştüm. Tüketiciler olarak salam ve sosis alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini sordum. Aldığım yanıt şu oldu: “Salam ve sosislerin üzerinde asgari besin değerleri yazar. Bu değerler o sosis ve salamın aynı zamanda kalitesini gösterir. Protein değeri etten gelir”

Bu kez şunu sordum: “Benim incelediğim salam ve sosislerin üzerindeki değerler neredeyse birbirinin aynı. Üstelik bu ürünler soya ve süt proteini de içeriyor. O zaman ben paketin üzerindeki protein değerinin etten geldiğini nasıl anlayacağım. Tüketici kalite-fiyat kıyaslamasını nasıl yapabilir?”

Sektör temsilcisi bu kez şu yanıtı verdi: “Tüketici, kaliteli sosis veya salamı damak lezzeti ile ayırt edebilir.”

İyi de içinde bu kadar aroma ve katkı maddesi bulunan bir ürünü damak lezzeti ile kaliteli-kalitesiz diye değerlendirmemiz nasıl açıklanabilir. Salam ve sosislerin içeriğinin ne olduğunu belki de yüzde değerleri ile bilmek tüketicinin hakkı değil mi? Bu konuda tüketiciyi aldatacak, yanıltacak uygulamaların önüne geçmek için standartların daha iyi belirlenmesi ve paketlere yazılması gerekir diye düşünüyorum. Buna en çok gerçekten kaliteli salam ve sosis üreten ancak haksız rekabete maruz kalan üreticilerin destek olması beklenir...

GRAMAJ SAVAŞI GÜNDEM OLDU

Geçen hafta Vatandaşın Ekonomisi köşesinde gündeme getirdiğimiz, süt ürünlerinde yaşanan gramaj savaşı gündem oldu. Yazının yayınlandığı günün akşamı birçok TV kanalında konuyla ilgili haberlerin yer aldığı görüldü. Olayın bu tarafı yani tüketicinin bilinçlendirilmesi sevindiriciydi. Ancak haber kanallarının olayı kendi haberleri gibi duyurması, gazetem Hürriyet’ten hiç söz etmemesi ise üzücüydü. Çok önemli bir olayı haberleştirenlerin aynı hassasiyeti haber kaynağına da göstermesi beklenir.