Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi kazanan az sayıda ülkeler arasında gösterilen ve ekonomilerini faaliyete geçiren Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin Kovid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi. Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı. Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin'in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

Avustralya'da corona virüs vaka sayısı 6 bin 725, Yeni Zelanda'da bin 124, Güney Kore'de 10 bin 752 olarak açıklandı.





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