Futbol Salih Uçan ameliyat olacak

Salih Uçan ameliyat olacak

Futbol

Salih Uçan ameliyat olacak

Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan’ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Bu geceyi hastanede geçirecek olan futbolcu, daha sonra ameliyat olacak.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın 1’inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

Bu geceyi hastanede geçirecek olan futbolcu, daha sonra ameliyat olacak. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

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