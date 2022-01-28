Medipol Başakşehir Kulübü, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Her iki kulüp de transferi resmen açıkladı.









Başakşehir'in açıklamasında; "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.







