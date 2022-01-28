Salih Uçan, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Salih Uçan'ı renklerine bağladı. Uçan sezon sonuna kadar Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.
28 Ocak 2022, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir Kulübü, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Her iki kulüp de transferi resmen açıkladı.
Başakşehir'in açıklamasında; "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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