Futbol Samatta Fenerbahçe için İstanbul'da

Samatta Fenerbahçe için İstanbul'da

Futbol

Samatta Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, İstanbul'a geldi.

24 Eylül 2020, Perşembe 00:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi. İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli Tanzanyalı oyuncunun transferinin kısa süre içinde tamamlanıp açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından emojiler kullanarak transfer için bir paylaşım yaptı.



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