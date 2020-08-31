Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak takımlar belli oldu. Ön elemeye katılan tek Türk takımı Beşiktaş, 2. turda PAOK'a elenmişti. PAOK, Benfica ile eşleşti.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 13:35 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki tüm eşleşmeler şöyle:
- PAOK-Benfica
- Dinamo Kiev-AZ Alkmaar
- Gent-Rapid Wien
- Karabağ Molde
- Omonia-Kızılyıldız
- Midtjylland-Young Boys
- Ferencvaros-Dinamo Zagreb
- Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Brest
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