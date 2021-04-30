UEFA, yaptığı açıklamada "TFF ve yerel yetkililer ile maçın sağlıklı koşullar altında oynanmasını garantiye almak için temaslarımız sürüyor. Planlama ile ilgili kısa süre içinde açıklamalar yapılacak" dedi.

Ünlü fransız gazetesi RMC ise "Şampiyonlar Ligi finali 2. kez İstanbul'dan alınabilir" haberi yaptı. Finalin iki İngiliz takımı arasında oynanması halinde, UEFA bu maçı İngiltere'de oynatmayı düşünüyor.