Şampiyonlar Ligi finali bir kez daha İstanbul'dan alınabilir!
Türkiye'de artan koronavirüs vakaları ve tam kapanma kararı, Şampiyonlar Ligi finalini zora soktu. UEFA yakın zamanda radikal bir karar alabilir. Finalin şu an için 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması bekleniyor.
30 Nisan 2021, Cuma 17:42 Son Güncelleme:
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UEFA, yaptığı açıklamada "TFF ve yerel yetkililer ile maçın sağlıklı koşullar altında oynanmasını garantiye almak için temaslarımız sürüyor. Planlama ile ilgili kısa süre içinde açıklamalar yapılacak" dedi.
Ünlü fransız gazetesi RMC ise "Şampiyonlar Ligi finali 2. kez İstanbul'dan alınabilir" haberi yaptı. Finalin iki İngiliz takımı arasında oynanması halinde, UEFA bu maçı İngiltere'de oynatmayı düşünüyor.
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