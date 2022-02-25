Futbol Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi

Futbol

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi

UEFA bugün Rusya'dan Şampiyonlar Ligi'ni almak için toplandı. Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris'e verildi. UEFA kararı resmen açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 12:36 Son Güncelleme:
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The Times'taki habere göre, Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris'e verildi. UEFA, Rusya-Ukrayna krizi sonrası toplanma kararı almıştı.

St. Petersburg'taki Zenit Arena'dan alınan final maçı Stade de France'te oynanacak. Maçın tarihi 28 Mayıs.

Toplantıda alınan bir diğer karara göre ise UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna takımları, iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacak.

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