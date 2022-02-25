The Times'taki habere göre, Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris'e verildi. UEFA, Rusya-Ukrayna krizi sonrası toplanma kararı almıştı.

St. Petersburg'taki Zenit Arena'dan alınan final maçı Stade de France'te oynanacak. Maçın tarihi 28 Mayıs.

Toplantıda alınan bir diğer karara göre ise UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna takımları, iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacak.