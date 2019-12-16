Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: İşte eşleşmeler
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. 4 İngiliz, 4 İspanyol, 3 İtalyan, 3 Alman ve 2 Fransız temsilcisinin katıldığı Şampiyonlar Ligi kura çekiminde çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek takımlar şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. 16 takım ikinci turda kozlarını paylaşmak için kura çekimini bekliyordu.. 4 İngiliz, 4 İspanyol, 3 İtalyan, 3 Alman ve 2 Fransız temsilcisinin eşleştiği Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 8 takım seri başı, diğer 8 takım ise grup 2'ncisi olarak yer aldı.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 16 Aralık Pazartesi (bugün) saat 14:00'te başladı. Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop törende hazır bulundu. beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanan olan törende takımlar şöyle oluştu:
Seri başı 8 takım
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
Gruplarını 2'nci olarak bitiren 8 takım
Lyon
Chelsea
Tottenham
Real Madrid
Dortmund
Napoli
Atalanta
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri:
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Valencia - Atalanta
Bayern Münih - Chelsea
RB Leipzig - Tottenham
Juventus - Lyon
Atletico Madrid - Liverpool
İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde, rövanş maçları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1206538766070009858
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