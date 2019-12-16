Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: İşte eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. 16 takım ikinci turda kozlarını paylaşmak için kura çekimini bekliyordu.. 4 İngiliz, 4 İspanyol, 3 İtalyan, 3 Alman ve 2 Fransız temsilcisinin eşleştiği Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 8 takım seri başı, diğer 8 takım ise grup 2'ncisi olarak yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 16 Aralık Pazartesi (bugün) saat 14:00'te başladı. Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop törende hazır bulundu. beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanan olan törende takımlar şöyle oluştu:

Seri başı 8 takım

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

Gruplarını 2'nci olarak bitiren 8 takım

Lyon

Chelsea

Tottenham

Real Madrid

Dortmund

Napoli

Atalanta

Atletico Madrid









Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Valencia - Atalanta

Bayern Münih - Chelsea

RB Leipzig - Tottenham

Juventus - Lyon

Atletico Madrid - Liverpool





İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde, rövanş maçları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

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