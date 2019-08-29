Şampiyonlar Ligi kurasını tanıdık isimler çekecek

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminde kurayı Galatasaray'ın eski oyuncuları Hamit Altıntop ve Wesley Sneijder'in yanı sıra futbola geçen sezon sonunda veda eden Petr Cech çekecek.

Hamit Altıntop halihazırda Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan eski bir milli futbolcu. Wesley Sneijder ise Galatasaray formasıyla uzun süre Türkiye'de top koşturdu ve futbola bu sene veda etti.

Petr Cech de, Wesley Sneijder gibi futbola 2019 yazında veda etti. Cech, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki efsane Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçının da kahramanlarındandı.

Final Türkiye'de

2019-2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finalin Türkiye'de oynanacağı turnuvanın kura çekimlerinde de Türkiye'yle alakalı isimlerin yer alması hoş bir detay.