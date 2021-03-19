Futbol Şampiyonlar Ligi maçları el mi değiştiriyor? UEFA açıklama yaptı

Şampiyonlar Ligi maçları el mi değiştiriyor? UEFA açıklama yaptı

Futbol

Şampiyonlar Ligi maçları el mi değiştiriyor? UEFA açıklama yaptı

Sosyal medyada Şampiyonlar Ligi maçlarını dört yıllığına Tivibu'nun aldığı şeklinde haberler çıkmaya başlamıştı.

19 Mart 2021, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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UEFA’nın bu maçları pazarlayan şirketi TEAM’in yetkilileri ihale sürecinin bitmediğini açıkladı. İhalenin mart ayı sonunda biteceği bilgisini veren TEAM Market yöneticileri, ”Zaman zaman bazı ülkelerde böyle manipülasyonlar yapılabiliyor” ifadesini kullandılar.

Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları ile Türkiye’de Saran Group, D Smart, TİVİBU, Exxen, Turkcell TV, Vodafone TV, TRT ve TV8’nin ilgilendiği biliniyor.

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