Şampiyonlar Ligi maçları el mi değiştiriyor? UEFA açıklama yaptı

UEFA’nın bu maçları pazarlayan şirketi TEAM’in yetkilileri ihale sürecinin bitmediğini açıkladı. İhalenin mart ayı sonunda biteceği bilgisini veren TEAM Market yöneticileri, ”Zaman zaman bazı ülkelerde böyle manipülasyonlar yapılabiliyor” ifadesini kullandılar.

Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları ile Türkiye’de Saran Group, D Smart, TİVİBU, Exxen, Turkcell TV, Vodafone TV, TRT ve TV8’nin ilgilendiği biliniyor.