Futbol Şampiyonluk kutlarken evi soyuldu

Şampiyonluk kutlarken evi soyuldu

Futbol

Şampiyonluk kutlarken evi soyuldu

30 yıl sonra şampiyonluğu ilan eden Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun evi şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu.

24 Temmuz 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.

Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.

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